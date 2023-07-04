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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Собянин сообщил о еще одной попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Новой Москве и Московской области была совершена попытка атаки украинских беспилотников; они отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидированы, жертв и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - написал Собянин в своем телеграм-канале утром во вторник.

По словам мэра, жертв и пострадавших нет.

Собянин отметил, что экстренные службы работают на местах произошедшего.

Ранее, по данным СМИ, в столичном аэропорте Внуково были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются", - написал мэр.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, во вторник утром из "Внуково" в другие московские аэропорты были перенаправлены 14 рейсов.

В Росавиации отметили, что эти 14 рейсов ушли на запасные аэродромы - в "Шереметьево" и "Домодедово". Про данным ведомства, ограничения на прием и выпуск воздушных судов во "Внуково" были введены с 5:10.

Сергей Собянин Подмосковье Москва
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