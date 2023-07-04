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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о пяти украинских беспилотниках, сбитых на территории Новой Москвы и Московской области.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", - сообщило министерство.

МоскваСобянин сообщил о еще одной попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и областиЧитать подробнее

"Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сообщило Минобороны.

Минобороны РФ Москва Подмосковье
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