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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В выходные изменится расписание поездов на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в "Шереметьево"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве 8 и 9 июля отменят часть поездов из расписания первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево", сообщил столичный Департамент транспорта.

"С 3:30 8 июля до 3:30 10 июля на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание движения поездов. В период "окон" будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь "на Москву" на участке от Савеловской до Бескудниково", - говорится в сообщении.

В этот период часть поездов на МЦД-1 отменят, изменится время отправления последних составов. Интервалы движения будут увеличены до 1,5 часов, некоторые поезда будут следовать с отменой остановок.

Интервалы движения "Аэроэкспрессов" в "Шереметьево" будут увеличены до 3 часов, часть рейсов также будет отменена, а время отправления первых и последних изменится. Выходные дни выбраны для проведения дорожных работ из-за наименьшего пассажиропотока, отмечается в сообщении.

Для поездок в аэропорт "Шереметьево" можно воспользоваться автобусами 1195 от станции метро "Ховрино", напомнили в Дептрансе.

Аэроэкспресс Дептранс МЦД-1 Ховрино Москва
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