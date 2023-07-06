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Уровень безработицы в Москве стал самым низким за последние пять лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Москве сократился до 0,34% и стал самым низким за последние пять лет, число официально зарегистрированных безработных составляет 24,8 тысячи человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва - один из самых благополучных городов с точки зрения безработицы. Сейчас ее уровень составляет 0,34%. Число горожан, официально признанных безработными, насчитывает 24,8 тысячи человек. Это самые низкие показатели в столице за последние пять лет", - сказала Ракова, слова которой привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с января по июнь 2023 года показатель безработицы уменьшился на 0,05%. В агрегированной базе службы занятости горожанам доступно более 450 тысяч актуальных вакансий работодателей из всех отраслей рынка. На одного кандидата в Москве приходится 18 предложений о работе.

"В столице снижается уровень напряженности на рынке квалифицированного труда. Так, в мае отношение количества резюме к количеству вакансий уменьшилось на 7,8% по сравнению с апрелем 2023-го и на 34,3% - по сравнению с маем прошлого года. На одну вакансию сейчас приходится 5,2 резюме. Это говорит об отсутствии дисбаланса на рынке труда и нормальном соотношении между предложениями работодателей и запросами соискателей", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что повышенный спрос отмечен на производственных специалистов: на одну вакансию приходится 4,4 резюме.

Анастасия Ракова Владимир Ефимов Москва
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