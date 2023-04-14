Безработица в Москве второй месяц остается на уровне 0,37%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в столице второй месяц подряд составляет 0,37%; этот уровень соответствует допандемийным показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Безработица в Москве на начало апреля составила 0,37% и второй месяц подряд сохраняется на этом уровне, который соответствует допандемийным показателям", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По его словам, в Москве в настоящее время зарегистрированы 26,7 тыс. безработных. С начала 2023 года их число снизилось на 1,4 тыс. человек или на 5,1%. "Благодаря импортозамещению развиваются промышленность и IT-сфера, которые нуждаются в кадрах и активно нанимают персонал", - добавил он.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, наиболее активно в январе - марте сотрудников нанимали в сфере научно-исследовательских разработок - там число принятых на работу сотрудников превысило уволенных на 1,5 тыс. человек, разработки программного обеспечения - на 1,2 тыс. человек, а также в производстве компьютеров, оптики и электроники - на 600 человек. В этих секторах продолжается расширение штата, что связано с растущим спросом на отечественную продукцию.