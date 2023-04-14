Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Безработица в Москве второй месяц остается на уровне 0,37%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в столице второй месяц подряд составляет 0,37%; этот уровень соответствует допандемийным показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Безработица в Москве на начало апреля составила 0,37% и второй месяц подряд сохраняется на этом уровне, который соответствует допандемийным показателям", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По его словам, в Москве в настоящее время зарегистрированы 26,7 тыс. безработных. С начала 2023 года их число снизилось на 1,4 тыс. человек или на 5,1%. "Благодаря импортозамещению развиваются промышленность и IT-сфера, которые нуждаются в кадрах и активно нанимают персонал", - добавил он.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, наиболее активно в январе - марте сотрудников нанимали в сфере научно-исследовательских разработок - там число принятых на работу сотрудников превысило уволенных на 1,5 тыс. человек, разработки программного обеспечения - на 1,2 тыс. человек, а также в производстве компьютеров, оптики и электроники - на 600 человек. В этих секторах продолжается расширение штата, что связано с растущим спросом на отечественную продукцию.

Владимир Ефимов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго не увидело оснований для отмены итогов конкурса ДПМ ВИЭ

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с

Рубль перешел к укреплению к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

Рубль перешел к укреплению к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

"Система" 14 мая уйдет с LSE в связи с истечением разрешения властей РФ на GDR-программу

"НОВАТЭК" просит правительство адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты

"НОВАТЭК" просит правительство адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты

Выручка бывшей финской "дочки" Valio в России в 2022 г. снизилась до 7,9 млрд руб.

Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

Финский Fortum видит интерес к своим активам в РФ не только внутри страны

ОПЕК в марте снизила добычу нефти и отстала от плана ОПЕК+ на 1 млн б/с

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });