Музеи Кремля будут проводить каждый день экскурсии по Александровскому саду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля запустили ежедневные экскурсии "Вдоль кремлевских стен и башен. История укреплений и окрестностей Московского Кремля" по Александровскому саду, сообщили в пресс-службе ММК.

Экскурсия рассчитана на полтора часа. На ней будут рассказывать об истории Кремля и его окрестностей, о его укреплениях, прилегающих к его стенам памятниках, о кремлевском некрополе и мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

"Музеи Московского Кремля - это не только Оружейная палата и соборы", - отметила замгендиректора ММК по развитию просветительской деятельности и популяризации музея Ольга Дмитриева - Сейчас мы переориентировали свою работу с учетом новых реалий. Кремлевские экскурсоводы обладают огромным опытом и знаниями, что позволило нам сегодня запустить экскурсии по прилегающей территории, по Александровскому саду и Кремлевской набережной".