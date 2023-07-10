Музеи Кремля возобновят работу для посетителей с 11 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля возобновляют допуск посетителей с 11 июля, сообщила в понедельник пресс-служба ММК.

"11 июля 2023 года Музеи Московского Кремля открываются для посещения. Гостям будут доступны Оружейная палата, музеи-соборы, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", а также обзорные и тематические экскурсии", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, экскурсии по Александровскому саду, которые были запущены в начале июля и стали пользоваться большой популярностью, остаются в доступе. Таким образом, посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов музея.

Вход для посетителей в музеи Кремля был закрыт с 23 июня.