Два человека пострадали в результате пожара в бизнес-центре в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие есть при пожаре в бизнес-центре недалеко от Белорусского вокзала, семь человек удалось спасти. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли семь человек, к сожалению, пострадали два человека", - сказали в ведомстве.

Пожарные принимают меры для ликвидации возгорания, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, пожар произошел на втором этаже 4-этажного административного здания на 3-ей улице Ямского Поля, дом 22/3, строение 3.