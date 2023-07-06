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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Пожарные потушили открытое пламя в московском бизнес-центре

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

"Обстановка спокойная, на контроле экстренных служб города", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, на 3-й улице Ямского Поля, дом 22/3, строение 3 произошло возгорание на втором этаже 4-этажного административного здания.

Семь человек были спасены, еще двое пострадали.

Москва
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