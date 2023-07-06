Пожарные потушили открытое пламя в московском бизнес-центре
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.
"Обстановка спокойная, на контроле экстренных служб города", - добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, на 3-й улице Ямского Поля, дом 22/3, строение 3 произошло возгорание на втором этаже 4-этажного административного здания.
Семь человек были спасены, еще двое пострадали.