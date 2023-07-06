В центре Москвы потушили пожар в здании с ресторанами "Кафе Пушкинъ" и "Турандот"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Возгорание в центре Москвы на Тверском бульваре на крыше здания, в котором расположены "Кафе Пушкинъ" и ресторан "Турандот", полностью потушено. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

"В 20:43 загорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Движение транспорта в районе пожара обещают вскоре полностью восстановить.

Ранее в четверг огонь охватил кровлю здания с ресторанами по адресу: Тверской бульвар, дом 26.