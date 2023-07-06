Движение в Москве на участке Тверского бульвара, перекрытое из-за пожара, восстановлено
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Движение на участке Тверского бульвара в районе, где расположены "Кафе Пушкинъ" и ресторан "Турандот", восстановлено, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Ранее в четверг сообщалось, что огонь охватил кровлю здания с ресторанами по адресу: Тверской бульвар, дом 26. Как сообщили в столичном главке МЧС, возгорание полностью потушено, пострадавших нет.