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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Движение в Москве на участке Тверского бульвара, перекрытое из-за пожара, восстановлено

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Движение на участке Тверского бульвара в районе, где расположены "Кафе Пушкинъ" и ресторан "Турандот", восстановлено, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее в четверг сообщалось, что огонь охватил кровлю здания с ресторанами по адресу: Тверской бульвар, дом 26. Как сообщили в столичном главке МЧС, возгорание полностью потушено, пострадавших нет.

МЧС Кафе Пушкинъ Тверской бульвар
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