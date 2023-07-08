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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Число ДТП с участием трамваев в Москве сократилось на 35%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве количество дорожно-транспортрных происшествий с участием трамваев сократилось на 35%, сообщил в субботу заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Программа, которую мы реализуем по поручению мэра города, это вещи связанные, с новой транспортной инфраструктурой, с новыми стрелочными переводами, выделением трамвайной сети от других видов транспорта, что позволило сократить более чем на 35% количество дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев и, конечно, существенно увеличить скорость движения трамваев и сократить интервалы для пассажиров", - сказал он журналистам на параде ретротранспорта.

Также Ликсутов сообщил, что будет развиваться трамвайная сеть. "Каждый год мы добавляем трамваи на маршруты города, примерно на 20% увеличиваем выпуск каждый год", - добавил заммэра.

Кроме этого, задача по обновлению парков трамваев практически выполнена, 95% всех трамвайных вагонов - это новые машины, произведенные в РФ.

Ликсутов сказал, что в ближайшие несколько лет будет получено еще порядка 150 единиц трамвайных вагонов.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы будут временно недоступны для проезда в субботу в связи с проведением парада ретротранспорта, кроме того, изменится ряд маршрутов наземного транспорта.

Москва
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