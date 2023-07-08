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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Движение в центре Москвы ограничат в субботу из-за парада ретротранспорта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центре Москвы будут временно недоступны для проезда в субботу в связи с проведением парада ретротранспорта, кроме того, изменится ряд маршрутов наземного транспорта, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, 8 июля в период с 08:00 до 18:00 будет ограничено движение на ряде участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров.

До окончания мероприятия будет также недоступна парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой и Белгородского проезда от Покровки до Чистопрудного бульвара.

Кроме того, как сообщили в департаменте, 8 июля с 8:00 и до конца мероприятия (около 18:00) не будут ходить трамваи между станциями метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". В это время трамваи поедут по измененным маршрутам: А - от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, 3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", а 39 будет ходить от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская".

С 11:00 маршрут автобуса 913 будет продлен от метро "Павелецкая" в центр по трамвайным путям. Автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле".

В дептрансе рекомендовали пользоваться метро до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды".

Изменения на время Парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре действуют до его окончания.

Москва
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