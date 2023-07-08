В Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до 18 градусов

В парке "Зарядье" в Москве Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Погода в столичном регионе резко изменится на следующей неделе, температура опустится до плюс 18 - 20 градусов, что будет соответствовать погоде начала июня, сообщил "Интерфаксу" в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее резкое изменение погоды начинается в первый день следующей недели. Вся следующая неделя будет заметно отличаться от предшествующей теплой, когда температура была на 4-5 градусов выше нормы. Это связано, прежде всего, с тем, что облака будут препятствовать проникновению солнечных лучей к подстилающей поверхности, а циркуляция воздуха складывается так, что в тылу циклона будет поступать очень свежий северный ветер", - сказал он.

Все это приведет к тому, что в понедельник температура уже будет на 1 градус ниже нормы, максимальные значения днем составят плюс 20 - плюс 22 градуса.

"А вот уже во вторник, среду и четверг температура плюс 18 - плюс 20 градусов. Уже ниже нормы примерно на 3 градуса. Она будет более характерна для погоды по климату для конца первой декады июня. То есть на месяц будет погода отставать", - сказал Вильфанд.

В течение недели в столичном регионе будет облачная погода с небольшими кратковременными дождями, однако условий для сильных дождей, которые были на этой неделе, нет.

Ночные температуры в течение недели будут в диапазоне плюс 10 - плюс 15 градусов.

Как отметил Вильфанд, "умеренная, несколько прохладная погода без каких-либо подвохов и сложностей".