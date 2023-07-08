Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Синоптики спрогнозировали жару до плюс 40 градусов в ряде регионов РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода прогнозируется в ряде регионов Урала, на юге западной Сибири и Приволжье, сообщил "Интерфаксу" в субботу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода на Урале - там развернулась жара в Свердловской, Челябинской и в Курганской областях. Там температура выше климатической нормы на 7-9 градусов. С 9 по 11 июля в этих регионах будет до плюс 36 - плюс 40", - сказал он.

При этом, на севере Урала в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах будет постепенное понижение температуры на 4-7 градусов.

Высокая температура прогнозируется на юге западной Сибири, где будет от плюс 36 до плюс 37 градусов. В Новосибирской области установится жара до плюс 35.

Кроме того, повышение температуры будет в ряде регионов в районе Волги. В Приволжском федеральном округе прогнозируется повышение температуры на 4-8 градусов. При этом, в Саратовской и Оренбургской областях с 9 по 11 июля температура будет подниматься до плюс 40 градусов, что, как отметил Вильфанд, является опасной погодой, негативно влияющей на самочувствие граждан.

Говоря о пожарной опасности, он сообщил, что чрезвычайный, пятый класс, в ближайшие дни будет на значительной территории Дальнего Востока - в Якутии и в Хабаровском крае. Также очаги пятого класса пожарной опасности будут на Урале.

Резкое изменение погоды, после продолжительной жары, произойдет в Магаданской области. Там, на смену 30-градусной жаре придут ночные заморозки до минус 3.

В Центральном федеральном округе также произойдет постепенное понижение температуры - в понедельник температура по сравнению с четвергом будет ниже на 8-10 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Урал Сибирь Приволжье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы

МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани устранена

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани устранена

Губернатор Воронежской области сообщил о двух сбитых беспилотниках

В Думу внесены поправки об инвестиционном вычете для ряда региональных проектов

Россия заняла пятое место по импорту томатов из Турции в январе-июне

Что произошло за день: пятница, 7 июля

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

На "Мосбирже" доллар подешевел на 1,05 рубля, евро подорожал на 35 копеек

Подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Пономареву задержаны

ФАС прорабатывает повышение регулируемых цен на газ в РФ на 8% в 2024 и 2025 гг.

ФАС прорабатывает повышение регулируемых цен на газ в РФ на 8% в 2024 и 2025 гг.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });