Парад ретротранспорта в Москве посетили более 150 тыс. человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Парад ретротранспорта и выставку исторической техники на Чистопрудном бульваре в Москве посетили более 150 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Парады ретротранспорта, которые мы проводим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, всегда вызывают огромный интерес у горожан и туристов, собирают десятки тысяч зрителей. В этом году колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проехала от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара. Праздник посетили более 150 тыс. человек" - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного дептранса.

Он отметил, что в параде участвовали около 50 единиц ретротехники. Среди них было 14 трамвайных вагонов.

В этом году парад ретротранспорта прошел в столице в 18-й раз с 2013 года.