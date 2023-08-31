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В Москве 9 сентября пройдет парад ретротрамваев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве снова проведут Парад трамваев, это произойдет 9 сентября в честь Дня города, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра столицы Максим Ликсутов.

Исторические трамваи проследуют от трамвайного депо имени Баумана до Останкина и обратно. Парад начнется в 11:30. С полудня для любителей ретротехники в депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице будет открыта выставка трамваев и автомобилей разных времен.

Ликсутов отметил, что Парад трамваев из года в год собирает сотни тысяч зрителей.

Для гостей праздника выступят участники проекта "Музыка в метро" и Академический хор Мосметро, а еще будут организованы фотозона и полевая кухня, а также гостей праздника угостят мороженым.

Максим Ликсутов Академический хор Мосметро Москва Останкино Дептранс
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