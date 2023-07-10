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Структура "Роскосмоса" выставит на торги комплекс на Бауманской на новых условиях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Входящий в "Роскосмос" холдинг "Российские космические системы" (РКС) выставил на продажу на новых условиях комплекс зданий по адресу улица Бауманская, 53.

"Начальная цена лота - 1 799 850 000 рублей", - сообщили в РКС.

Осенью 2022 года холдинг в рамках программы по работе с непрофильными активами, оптимизации расходов и повышения рентабельности выставил на продажу эту же недвижимость по начальной цене 2,9 млрд рублей.

Актив состоит из трех земельных участков общей площадью 1,7 га и 16 объектов недвижимости. Торги проводятся на электронной торговой площадке АО "Сбербанк-АСТ" в форме английского аукциона на повышение.

Преимуществом комплекса названы исключительные права собственности на земельные участки и развитая улично-дорожная сеть с доступом на территорию.

На базе "Бауманской, 53" можно реализовать проект офисного центра для сдачи площадей в аренду или субаренду, отметили в РКС. Также комплекс можно рассматривать для организации жилых комплексов, апартаментов, гостиниц и хостелов, магазинов, ресторанов и других организаций сервиса, образовательных и деловых кластеров.

РКС Роскосмос Москва
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