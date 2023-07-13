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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Прирост осадков в Москве днем в четверг, по предварительным расчетам, составил 21 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"В городе к 21:00 выпала четверть месячной нормы осадков. Это данные, полученные с опорной метеостанции на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков июля в Москве – 84 мм.

В комплексе городского хозяйства журналистам сообщили, что из-за сырой погоды на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", которые обеспечивают пропуск воды в ливневую канализацию.

"По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июля. Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00", - предупредили в мэрии.

Ночью в Москве ожидаются 12-14 градусов, днем в пятницу – 20-22 градуса, кратковременные дожди и северо-западный ветер до 10 м/с.

Москва
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