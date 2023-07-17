Гроза ожидается в Москве во вторник и в ночь на среду

Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в регионе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия - дожди с грозами, местами сильные, град и порывистый ветер - прогнозируются в столице во вторник и в ночь на среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По расчетам синоптиков, к вечеру среды в городе может выпасть более 20 мм осадков - около четверти месячной нормы (84 мм). Из-за грозы в Москве с 14:00 вторника до 2:00 среды объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

По прогнозу Гидрометцентра, днем и вечером во вторник ветер в столице усилится до 10 м/с, в ночь на среду - до 18 м/с. В понедельник в городе сохранится комфортная летняя погода до плюс 26 - плюс 28 градусов, без осадков. Во вторник днем в Москве прогнозируются плюс 25 - плюс 27 градусов, в среду - плюс 18 - плюс 20 градусов.

Представитель столичного метеобюро сообщил "Интерфаксу", что с начала июля в Москве выпал 31 мм осадков - менее 40% месячной нормы.

"Это данные на сегодняшнее утро, полученные с главной метеостанции города на ВДНХ", - уточнил собеседник агентства.

Во второй половине дня вторника в столичном регионе погода начнет резко меняться, вместо солнца придет гроза, в ночь на среду ожидается град и усиление ветра до 18 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в первой половине дня очень комфортная погода, солнце, температура плюс 25 - плюс 27 градусов, но это примерно до 16:00. Дальше начинаются изменения. Связано это с тем, что к Москве приближается ложбина низкого давления с северо-запада - давление значительно падает, появляются облака. Во второй половине дня будут условия для грозовой деятельности, причем они выраженные, гроза будет. И усиление ветра до 10 м/с, а в среду до 18 м/с", - сказал Вильфанд.

После жаркой погоды во вторник, в среду резко похолодает, в городе днем воздух прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов, что на 7-8 градусов ниже, чем накануне. Кроме того, в среду прогнозируется понижение давления, оно будет на 10-12 мм ниже нормы. Также в среду прогнозируется дождь, ветер с порывами до 18 м/с, холодный воздух с северо-запада и 100% влажность.

"Температурный фон в среду на 2-3 градуса ниже нормы и в последующем такая ситуация сохраниться - в четверг, пятницу и субботу температура будет на 2 -3 градуса ниже нормы, но погода будет более спокойная - облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, условий для сильных осадков нет", - сказал Вильфанд.

До конца недели температура в столице будет в диапазоне от 20 до 22 градусов.

"Эта комфортная температура для начала июня, но не для середины июля", - отметил эксперт.