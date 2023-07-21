Новый комплекс НИИ им. Склифосовского построят на месте советских корпусов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На месте старых советских корпусов научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского построят новый медицинский комплекс построят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения института.

"Когда появился на территории НИИ имени Склифосовского флагманский корпус, все поняли разницу между современным и тем, что исторически морально устарело. Поэтому, мы посоветовались с руководством Склифа, я думаю, что и с вами будем еще консультироваться, но в целом, приняли решение о том, что на месте старых советских корпусов построим современную новую клинику. Порядка 120 тысяч квадратных метров, целый медицинский город", - сказал он.

Он отметил, что для создания новой клиники предстоит серьезная работа "с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления того, как этот корпус должен работать".

"По сути, это новая клиника: чтобы вам было комфортно работать, чтобы было посетителям комфортно, чтобы там были самые современные медицинские технологии (...) Проект непростой, потому что мы работаем на территории действующей клиники, придется пройти какие-то трудности, ограничения, но, в конечном итоге, мы получим одну из самых современных, не только в Москве, но и в мире, клиник, которую вы, конечно, заслуживаете", - подчеркнул мэр.

В последние годы Москва приступила к активной модернизации стационарного звена, сейчас строится около 1 млн квадратных метров новых корпусов клиник и больниц, отметил Собянин.

Мэр поздравил коллектив НИИ имени Склифосовского со 100-летним юбилеем института и вручил государственные награды и награды мэра и правительства Москвы.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского был создан 23 июля 1923 году на базе городской больницы - бывшего Странноприимного дома графа Шереметева. На сегодняшний день в состав клиники входят 18 корпусов общей площадью свыше 140 тысяч кв.м. Общий коечный фонд превышает 900 коек, включая порядка 150 реанимационных коек.

В 2023 году в НИИ имени Склифосовского был построен и открыт уникальный флагманский центр, который увеличил потенциал экстренной помощи пациентам. Мощность центра составляет 90 коек. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи. За 4 месяца с момента открытия медицинскую помощь в флагманском центре НИИ получили свыше 18,2 тысячи человек.