В подмосковном поселке пытаются задержать мужчину, открывшего огонь по участковому

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов принимают меры к задержанию мужчины в балаклаве, который проник в частный дом коттеджного поселка "Шервуд" в Московской области и стрелял в полицейского, сообщила журналистам представитель областного Следственного комитета России Ольга Врадий.

По данным следствия, в субботу утром неизвестный проник в частный дом, расположенный в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино городского округа Истра.

"Прибывший на место участковый уполномоченный полиции потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие, после чего забаррикадировался в доме. В дальнейшем он стал производить из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов", - сказала Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дела об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК РФ).

В пресс-службе Главного управления МВД по Московской области заявили, что в настоящее время злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль ход расследования уголовного дела. Как сказали в надзорном ведомстве, по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится исполняющий обязанности Истринского городского прокурора Никита Мозговой.