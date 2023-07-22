Хинштейн сообщил, что в полицейских в Подмосковье стрелял приезжий из Красноярска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший в субботу стрельбу в коттеджном поселке в Подмосковье, оказался жителем Красноярска, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уже установлено, что злоумышленник - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, подразделения Росгвардии "проводят сейчас спецоперацию по нейтрализации злоумышленника".

Хинштейн сообщил, что вся территория участка, а также поселка "Шервуд" - оцеплена. "На месте работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, успехом не увенчались", - добавил он.

Ранее представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала, что правоохранительные органы принимают меры к задержанию мужчины, который проник в частный дом коттеджного поселка "Шервуд" в Московской области и стрелял в полицейского.