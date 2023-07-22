Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Хинштейн сообщил, что в полицейских в Подмосковье стрелял приезжий из Красноярска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший в субботу стрельбу в коттеджном поселке в Подмосковье, оказался жителем Красноярска, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уже установлено, что злоумышленник - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже", - написал он в своем телеграм-канале.

МоскваВ подмосковном поселке пытаются задержать мужчину, открывшего огонь по участковомуВ подмосковном поселке пытаются задержать мужчину, открывшего огонь по участковомуЧитать подробнее

По его данным, подразделения Росгвардии "проводят сейчас спецоперацию по нейтрализации злоумышленника".

Хинштейн сообщил, что вся территория участка, а также поселка "Шервуд" - оцеплена. "На месте работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, успехом не увенчались", - добавил он.

Ранее представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала, что правоохранительные органы принимают меры к задержанию мужчины, который проник в частный дом коттеджного поселка "Шервуд" в Московской области и стрелял в полицейского.

Подмосковье Истра Шервуд Красноярск Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В подмосковном поселке пытаются задержать мужчину, открывшего огонь по участковому

В подмосковном поселке пытаются задержать мужчину, открывшего огонь по участковому

В столичном регионе задержаны девять сторонников радикальных исламистов

Московский зоопарк и парки временно закрыли из-за непогоды

Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Почти 40 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены около 30 автомобилей

Дождь в Москве затихнет к полудню среды

Больше четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

Суд в Москве приговорил к 10 годам экс-министра культуры Крыма за взятку в 25 млн руб.

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });