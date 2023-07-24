Движение на Комсомольском проспекте в Москве полностью восстановлено

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы сообщили о восстановлении движения на Комсомольском проспекте.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Утром в департаменте транспорта столицы сообщали о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту в сторону области. Позже в департаменте сообщили, что движение в сторону центра на проспекте восстановлено полностью, в сторону области оно осуществлялось по двум полосам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в телеграм-канале, что около четырех часов утра в столице зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил, что в результате взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте было выбито несколько окон, власти помогут жителям устранить все последствия.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, всего в центре Москвы в ночь на понедельник рухнули два беспилотника. "Один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках", - сказали в экстренных службах.