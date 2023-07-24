На Комсомольском проспекте в Москве в результате взрыва БПЛА выбито несколько окон

Власти столицы помогут жителям устранить последствия инцидента, заявил Собянин

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве было выбито несколько окон, власти помогут жителям устранить все последствия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщил о том, что около четырех утра в Москве зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.