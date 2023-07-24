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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

По данным экстренных служб, группа школьников в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, район Териберки.

"Однако в установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток", - сказали в экстренных службах.

Всего в составе группы 14 человек, из них 12 учащихся московских школ. Ведутся поиски.

Москва
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