Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

По данным экстренных служб, группа школьников в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, район Териберки.

"Однако в установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток", - сказали в экстренных службах.

Всего в составе группы 14 человек, из них 12 учащихся московских школ. Ведутся поиски.