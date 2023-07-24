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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Пропавшая группа школьников из Москвы вышла на связь с мурманскими спасателями

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Группа школьников из Москвы, совершавшая поход по Кольскому полуострову, вышла на связь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Вышли на связь, с ними все хорошо, все живы и здоровы, просто не ловил телефон", - сообщили в ведомстве.

Поход группы пролегает по маршруту от Новой Титовки через губу Кутовую, Большую Волоковую, Вайду, Зубовскую, мыс Городецкий, бухту Малую Калиновую, мыс Ворий, губу Лодейную. Окончание маршрута спланировано в поселке Ретинское.

"Группа была зарегистрирована в МЧС, поэтому мы начали беспокоиться, когда они в установленное время не вышли на промежуточную связь", - сказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что группа из 14 человек, включая 12 школьников, во время байдарочного похода перестала выходить на связь.

Мурманская область
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