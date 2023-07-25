Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы утвердили тарифы для проезда по третьему Московскому центральному диаметру "Ленинградско-Казанский", предполагается, что там будет три тарифные зоны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны (...) При поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами", - написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Так, в зоне "Центральная" (участок от станции Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы), стоимость разовой поездки по билету "Кошелёк" карты "Тройка" - 50 рублей. В зоне "Пригород" - станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец - стоимость разовой поездки составит 65 рублей. В зоне "Дальняя" - станции от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза - стоимость разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород".

"Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны "Пригород", к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30-180 рублей за одну поездку на ж/д и + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тыс. рублей в год", - добавил Собянин.

Мэр напомнил, что МЦД-3 планируется открыть в ближайшие недели.