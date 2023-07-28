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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

На Ленинградском направлении МЖД с 29 по 31 июля изменится расписание

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - С 29 по 31 июля на Ленинградском направлении МЖД значительно изменится расписание поездов из-за подготовки к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщил Департамент транспорта Москвы.

Часть поездов отменят, а интервалы движения будут увеличены до Ленинградского вокзала - до 1,5 часов, до Грачевской - до получаса.

Вечером в субботу и воскресенье с 21:00 до 23:47 не будет движения поездов от Ленинградского вокзала в обе стороны, интервалы от Грачевской увеличены до двух часов.

В понедельник с утра до 10:00 интервалы движения будут увеличены до Ленинградского вокзала - до получаса, до Грачевской - до 20 минут, в том числе, в пиковые часы.

С 29 по 31 июля часть поездов будет прибывать и отправляться от станций Сходня, Химки, Грачевская. Кроме этого, некоторые поезда проследуют с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

В рамках подготовки к запуску D3 в эти дни будут соединять Ленинградское и Казанское направление и строить станцию в Зеленограде.

Зеленоград МЖД МЦД Химки Москва Дептранс
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