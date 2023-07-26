К Москве приближается гроза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Погодные условия в столице в ближайшие часы резко ухудшатся, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в среду.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 11:00 и до конца суток в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.