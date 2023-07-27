В Москве ждут начала дождей уже поздним вечером в четверг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе дождь может начаться уже после 22:00 четверга и продолжиться до 09:00, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Они ночью обещают местами сильный дождь, грозу, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с.

"Неблагоприятные погодные условия сохранятся и завтра, 28 июля, в течение всего дня. Ожидаются дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщили в мэрии.

Ранее заммэра города Петр Бирюков предупредил, что в пятницу и субботу в регионе ожидают новую в волну ливней и гроз и в эти дни в Москве может выпасть 50-70% месячной нормы осадков.

"Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков", - уточнил он.

26 июля Москва побила рекорд по осадкам, установленный 26 июля 1894 года. За несколько часов в городе выпало до 46 мм осадков.