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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

В Москве ожидаются гроза и град

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Облачная погода с прояснениями, до 28 градусов тепла, а также гроза и град ожидаются в Москве в четверг, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

"Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ливни, местами. Гроза, град", - говорится в сообщении.

Днем воздух прогреется до 28 градусов по Цельсию. Порывы ветра будут достигать 6-11 м в секунду, при грозе 20 м в секунду.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, информирует Гидрометцентр.

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