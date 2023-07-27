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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Расписание на МЦД-1 изменится с 29 июля по 30 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится с 29 июля по 30 августа в связи со строительством улично-дорожной сети и городского вокзала Лианозово, предупредил сайт мэрии Москвы.

С 03:30 29 июля до 03:30 31 июля часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях отменят, а интервалы движения частично увеличат до полутора часов. Часть поездов проследует с отменой остановок. Кроме того, изменится время отправления последних поездов.

Часть поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" на этот период отменят, а интервалы движения частично увеличат до трех часов. Также поменяется время отправления первых и последних поездов.

Перерывы между поездами понадобятся для проведения работ по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь из Москвы на участке от "Савеловской" до "Бескудниково". Работы будут проводить в выходные дни, когда пассажиропоток заметно снижается, отметили в мэрии.

Изменения в расписании на МЦД-1 будут и по будням с 19:00 до 06:00 с 31 июля по 30 августа. Это вызвано строительством московского городского вокзала Лианозово.

МЦД-1 Лианозово Шереметьево Аэроэкспресс Москва
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