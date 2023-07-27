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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 30 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В связи с обновлением инфраструктуры 30 июля с 5 утра до 8 вечера изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (D2), сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Часть поездов будет отменена, часть проследует с отменой остановок. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Часть поездов проследует укороченным маршрутом.

Кроме этого, в период "окон" будет закрыт путь в сторону Подольска на участке от Рижской до Курской. Работы пройдут в выходной день, когда пассажиропоток наименьший.

Пассажирам посоветовали заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Подольск Дептранс Москва Московская область
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