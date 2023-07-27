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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В МВД зафиксировали снижение числа убийств, разбоев и краж авто в Москве с начала года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция по итогам первого полугодия зафиксировала снижение количества убийств, разбойных нападений, а также краж автомобилей по сравнению с показателями первых шести месяцев 2022 года.

"Благодаря комплексу реализованных мер на территории города Москвы удалось снизить количество убийств на 16%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 7%, изнасилований - на 13%, разбойные нападения снизились на 24%, краж из квартир зарегистрировано меньше на 16%, а транспортных средств - на 29%, кражи с банковских карт сократились на 15%", - сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по столице по итогам прошедшего расширенного заседания коллегии главка.

По данным столичной полиции, за шесть месяцев правоохранительные органы обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении более 17 тысяч массовых мероприятий, которые посетили более 10 миллионов человек.

Москва МВД РФ
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