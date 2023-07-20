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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Раскрываемость убийств и покушений на убийства в России достигла почти стопроцентного показателя за шесть месяцев текущего года, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев", - сказала Волк журналистам, комментируя анализ состояния преступности в РФ в январе-июне 2023 года.

Представитель МВД отметила, что "несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений".

В министерстве за период с января по июнь 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. При этом ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

Говоря о мерах безопасности на российских дорогах, Волк сообщила об уменьшении на 21,6% числа ДТП с участием нетрезвых водителей, на 37% - количество погибших в авариях людей и на 19,4% числа раненых.

"Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%", - отметила представитель министерства.

По словам Волк, в настоящий момент в центре внимания МВД находятся вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями для более эффективного противодействия киберпреступлениям.

Ирина Волк МВД
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