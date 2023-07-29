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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Флагманский центр больницы №15 имени Филатова введут в эксплуатацию до конца года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Флагманский центр больницы имени Филатова планируется ввести в эксплуатацию в этом году, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во флагманском центре больницы №15 им. Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты (...) Введем центр в эксплуатацию в этом году", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что у врачей появится возможность при необходимости проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств.

"Всего в центре будут функционировать 9 разнопрофильных операционных, - добавил мэр. - Помещения самого центра зонируем для оптимизации путей движения пациентов и персонала".

Кроме того, для родственников будут созданы комфортные зоны ожидания и помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии, а также кабинеты для общения с врачами.

Москва Сергей Собянин больница имени Филатова
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