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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта открыли в столице

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве открыли пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта, сообщил в субботу заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня открыли пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта. (...) Внедрение новых выделенных полос позволяет не только сократить время ожидания транспорта на остановках, но и снижает аварийность с городским транспортом на 30-40%", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Новые участки появились на проспекте Андропова (от остановки "Проспект Андропова, 42" до улицы Новинки), улице Капотня (от остановки "Стадион" до улицы Верхние поля и от остановки "Филиал больницы имени Демихова" до МКАД), Хорошевском мосту и Таманской улице (от набережной Новикова-Прибоя до 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора), улице Свободы (от Алешкинского проезда до Планерной улицы) и Ярцевской улице (от Партизанской улицы до Молодогвардейской улицы).

По словам заммэра, общая протяженность выделенок - 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов.

Москва Максим Ликсутов
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