В Москве появятся новые выделенные полосы для городского транспорта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Замминистра мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что с 26 августа в столице появятся семь новых выделенных полос для городского транспорта.

"Общая длина новых выделенных полос для городского транспорта в Москве составит 3,57 км. Такая разметка помогает снизить аварийность с автобусами и электробусами на 30-40%", - сказал Ликсутов, которого цитирует телеграм-канал столичного департамента транспорта в субботу.

По словам заммэра, ввод новых полос позволит жителям экономить в среднем до 5 минут в часы пик, также сократится время ожидания транспорта на остановках.

Новые "выделенки" откроются в Южном, Юго-Западном, Западном, Центральном и Новомосковском административных округах.