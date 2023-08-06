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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Собянин заявил об уничтожении летевшего в сторону Москвы беспилотника

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В воскресенье была предпринята попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, он был уничтожен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

В конце июля - начале августа власти Москвы и Минобороны РФ сообщали о нескольких попытках атак беспилотников на территории Москвы.

В частности, рано утром 24 июля стало известно о двух подавленных и потерпевших крушение аппаратах, удар пришелся по двум нежилым зданиям.

В ночи на 30 июля и 1 августа в результате еще двух попыток атаки БПЛА повреждения получили офисные башни в "Москва-Сити".

Хроника 24 июля – 06 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Сергей Собянин Москва
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