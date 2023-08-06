Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать беспилотником объекты в Подмосковье

По данным военных, дрон был сбит ПВО в Подольском районе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили в Подольском районе Подмосковья украинский беспилотник.

"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была совершена попытка прорыва беспилотника в столицу.