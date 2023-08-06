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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать беспилотником объекты в Подмосковье

По данным военных, дрон был сбит ПВО в Подольском районе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили в Подольском районе Подмосковья украинский беспилотник.

"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была совершена попытка прорыва беспилотника в столицу.

Хроника 24 июля – 06 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Минобороны РФ Москва Подмосковье
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