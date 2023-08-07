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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

В метро не будет движения между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской" 26-28 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В московском метро с 26 по 28 августа не будет движения поездов между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" салатовой ветки, предупредил Департамент транспорта.

Предполагается, что за эти дни в сеть метрополитена будут интегрированы новые станции Люблинско-Дмитровской линии на участке от "Селигерской" до "Физтеха".

Станция "Петровско-Разумовская" станет временно конечной. Пассажирам рекомендуется пользоваться бесплатными автобусами КМ, а также ездить по Серпуховско-Тимирязевской линии, Московскому центральному кольцу (МЦК), по первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) и на наземном транспорте. Ограничения будут в основном в выходные, когда людей в транспорте меньше.

Москва Московский метрополитен Дептранс
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