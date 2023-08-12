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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Утвержден проект планировки территории рядом со станицей Дмитровская МЦД-2

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Утвержден проект планировки территории рядом со станцией Дмитровская МЦД-2, реализация проекта даст городу больше 3,5 тыс. рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2, где сейчас располагается объект незавершeнного строительства, возведем общественно-деловой центр площадью 50 тыс. кв. м с подземной парковкой", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Собянин добавил, что запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию.

Москва МЦД-2 Сергей Собянин
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