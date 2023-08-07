Тридцатиградусная жара закончится в Москве во вторник

Ее сменят дожди и прохлада

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье с 8 августа начнется понижение температуры и кратковременные дожди, к концу недели температура опустится по сравнению с понедельником на 6-7 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра начинается изменение погоды. Если до сих пор в прогнозе звучала малооблачная погода, практически нет облаков, то теперь прогнозируется переменная облачность и местами кратковременный дождь. По-прежнему очень теплая ночь, плюс 18 - плюс 20 градусов, в центре города до плюс 23, но днем уже плюс 25 - плюс 27 градусов, по области до плюс 29 градусов. Возможно усиление ветра до 15 м/с", - сказал он.

Такая температура будет выше нормы на 4,5 градуса, а не на 6,5 градуса, как в выходные.

В среду будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью температура от плюс 15 до плюс 17, днем - около плюс 25. Также в среду возможна гроза, порывы ветра при грозе до 17 м/с.

В течение второй половины недели температура будет держаться на уровне плюс 25 градусов. В течение всех дней прогнозируются облачная погода, кратковременные дожди, которые местами будут усиливаться.

"Это будет заметное понижение температуры, на 6-7 градусов. Такой температурный фон будет около нормы и даже на 1 градус выше нормы", - добавил он.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"При аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что в понедельник и вторник температура воздуха днем может превышать 30 градусов и может достигать отметки в 35 градусов, что выше климатической нормы августа.

"В связи с непростыми погодными принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - добавил заммэра.

Как сообщает сайт Гидрометцентра России, к полудню на главной столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до 28,3 градуса, в центре Москвы, на острове Балчуг - до 29,7 градуса.