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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Москвичей предупредили о ливнях с грозами утром в среду

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий ожидается в Москве утром в среду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Власти столицы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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