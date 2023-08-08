Москвичей предупредили о ливнях с грозами утром в среду

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий ожидается в Москве утром в среду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Власти столицы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.