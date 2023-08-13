Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.
Как говорится в сообщении, тушение пожара продолжается.
Отмечается, что в настоящее время происходит возгорание в складском помещении, также горят деревянные паллеты на открытой площадке.
В ведомстве добавили, что "силы сосредоточены на тушении пожара и защите соседних зданий".
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе составляла 1,8 тыс. кв. метров. К его ликвидации привлечены более 70 человек и 26 единиц техники, сказали в подмосковном главке МЧС.