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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м
Фото: Прокуратура Московской области/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Как говорится в сообщении, тушение пожара продолжается.

Отмечается, что в настоящее время происходит возгорание в складском помещении, также горят деревянные паллеты на открытой площадке.

В ведомстве добавили, что "силы сосредоточены на тушении пожара и защите соседних зданий".

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе составляла 1,8 тыс. кв. метров. К его ликвидации привлечены более 70 человек и 26 единиц техники, сказали в подмосковном главке МЧС.

Раменское Подмосковье
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