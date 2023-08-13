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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В подмосковном Раменском произошел пожар на складе с удобрениями

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Складское помещение с удобрениями загорелось в Раменском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Там уточнили, что пожар произошел на 4-м км Донинского шоссе; горит складское помещение с удобрениями. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. метров.

В подмосковном главке МЧС добавили, что существует угроза перехода огня на соседнее складское помещение. "На месте наблюдается сильное задымление, мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ", - сказал собеседник агентства.

К ликвидации пожара привлечены более 70 человек и 26 единиц техники.

Раменское Подмосковье
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