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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Москве разработали прибор для навигации станции "Луна-25"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В столице разработали прибор, который использовали при запуске станции "Луна-25" к естественному спутнику Земли; 11 августа Россия отправила автоматический аппарат на Луну для ее исследования, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ученые Центра имени академика Н.А. Пилюгина (АО "НПЦАП") в кратчайшие сроки создали российский прибор, заменивший импортный аналог. Прибор столичного производства использовали при запуске станции "Луна-25" к естественному спутнику Земли. 11 августа Россия впервые за 45 лет отправила автоматический аппарат на Луну для ее исследования и практического использования", - говорится в сообщении.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что разработанное в Москве оборудование призвано обеспечить высокую точность полета станции и посадки в сложных условиях Южного полюса планеты.

В России"Луна-25" выведена на траекторию полетаЧитать подробнее

"Столичному Научно-производственному центру автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина поставили задачу в кратчайшие сроки создать полностью российский прибор. Так был разработан инерциальный блок "Биус-Л", который предназначен для определения ориентации и ускорений при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра", - сказал Овчинский, его слова приводятся в сообщении.

Он построен полностью на отечественных комплектующих, включая электронику, отметил глава департамента.

В Центре имени академика Н.А. Пилюгина также разработали интегрированную инерциально-спутниковую систему управления для разгонного блока "Фрегат", который вывел станцию на траекторию полета к Луне. Для "Фрегата" это уже 117 пуск в истории, отметил первый заместитель генерального конструктора Александр Сапожников.

В столице в настоящее время работает свыше 30 крупных и средних организаций ракетно-космической отрасли; на них трудятся около 30 тыс. человек, добавили в сообщении.

Луна-25
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