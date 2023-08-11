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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Луна-25" выведена на траекторию полета

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" вывел автоматическую станцию "Луна-25" на траекторию полета к спутнику Земли, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Автоматическая станция выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат"", - говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

"Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли - 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский", - добавили в "Роскосмосе".

Ранее в пятницу стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 02:10 мск с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической межпланетной станцией "Луна-25".

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Роскосмос Луна-25
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