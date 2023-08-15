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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Почти 100 летучих мышей выпустили на волю специалисты Московского зоопарка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Специалисты центра реабилитации рукокрылых Московского зоопарка за последний месяц выходили и отпустили на волю практически 100 летучих мышат, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Это не рекордное количество пациентов в целом, но столько юных животных в нашем центре ещё не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этих мышат обнаружили владельцы загородного дома, когда делали ремонт и убрали одну из стенок. Оказалось, что взрослые члены колонии испугались шума и улетели, а их дети остались.

"Выкормить, выходить, обучить полёту и охоте такое количество маленьких мышат – огромный труд. Справиться удалось только при помощи людей, которые самостоятельно помогают рукокрылым в Москве, так называемым "мышеспасам", а также волонтёров Московского зоопарка и студентов биологических вузов, проходящих в зоопарке производственную практику", - сообщил зоопарк, отметив, что кормление малышей шло круглосуточно.

Московский зоопарк Москва
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